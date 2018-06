Berlin (AFP) Ein radikaler Salafist aus Düsseldorf, der unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden stand, ist nach Informationen der Zeitung "Die Welt" derzeit als islamistischer Kämpfer in Syrien aktiv. Wie das Blatt in seiner Montagsausgabe berichtet, soll sich der 21-jährige Kerim B. alias "Abu Zulfiqar" seit einigen Wochen in der nordsyrischen Rebellenhochburg Aleppo aufhalten.

