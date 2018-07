Brüssel (dpa) - Die syrischen Aufständischen sind nur im Kampf gegen das Assad-Regime vereint. Ansonsten liegen ihre Ziele oft weit auseinander. Waffenlieferungen in das Bürgerkriegsland könnten auch leicht in falsche Hände geraten. In der EU wird darum heftig gestritten.

