Los Angeles (dpa) - Knapp zwei Wochen nach der Bekanntgabe der Brustamputation von Hollywoodstar Angelina Jolie ist ihre Tante an Brustkrebs gestorben. Das sagte der Onkel der Oscar-Gewinnerin dem US-Magazin "E!Online". Seine Frau Debbie sei am frühen Nachmittag in einem Krankenhaus im kalifornischen Escondido ihrem Krebsleiden erlegen, sagte Ron Martin. Sie war die jüngere Schwester der 2007 ebenfalls an Brustkrebs gestorbenen Mutter Jolies. Erst kürzlich hatte die 37-jährige Schauspielerin bekanntgegeben, dass sie sich aus Angst vor einer Krebserkrankung beide Brüste hat abnehmen lassen.

