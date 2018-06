Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Mai:

22. Kalenderwoche

148. Tag des Jahres

Noch 217 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Germanus, Rudhard, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2012 - In Italien werden bei einer Razzia im Zuge der Ermittlungen wegen Fußball-Wettmanipulationen 19 Personen festgenommen,darunter 13 Profi-Spieler.

2011 - Nach vier Jahren Blockade öffnet Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen wieder für den Personenverkehr.

2008 - Mit der Ausrufung der Republik durch die verfassunggebende Versammlung in Nepal wird die 240 Jahre alte Monarchie in dem Himalaya-Staat abgeschafft.

2003 - Das weltweit erste Klon-Pferd wird in Italien geboren.

1998 - Nach jahrelangen Auseinandersetzungen verabschiedet der Deutsche Bundestag ein Gesetz, mit dem mehrere hunderttausend Opfer der NS-Justiz rehabilitiert werden.

1993 - Das Bundesverfassungsgericht korrigiert in einem Urteil das im Juli 1992 reformierte Abtreibungsrecht in wesentlichen Teilen, bestätigt aber den Wechsel vom Indikationsmodell zur Fristenregelung mit Beratungspflicht.

1983 - Das Rembrandt-Gemälde "Porträt von Jacob de Gheyn" wird aus der Londoner "Dulwich College Art Gallery" gestohlen. Über drei Jahre später wird es in Münster gefunden.

1953 - In einer Volksabstimmung in Dänemark wird eine Verfassungsänderung gebilligt, durch die auch die weibliche Thronfolge ermöglicht wird.

1813 - In Berlin findet die letzte Hinrichtung durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen in Preußen statt.

AUCH DAS NOCH

1993 - dpa meldet: Steuerlich betrachtet ist die Gemeinde Liepgarten im vorpommerschen Kreis Ueckermünde auf den Hund gekommen: Vierbeiner bringen ihr mehr Steuern ein als die örtlichen Gewerbe treibenden.

GEBURTSTAGE

1968 - Kylie Minogue (45), australische Popsängerin ("Can't Get You Out Of My Head")

1944 - Gladys Knight (69), amerikanische Sängerin ("Licence to Kill")

1923 - György Ligeti, österreichischer Komponist ("Atmosphères"), gest. 2006

1908 - Ian Fleming, britischer Schriftsteller ("Casino Royale"), gest. 1964

1868 - Claude Anet, Schweizer Schriftsteller ("Mayerling"), gest. 1931

TODESTAGE

2007 - Jörg Immendorff, deutscher Maler und Bildhauer ("Café Deutschland"), geb. 1945

1849 - Anne Brontë, britische Schriftstellerin ("Agnes Grey"), geb. 1820