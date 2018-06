Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat China aufgefordert, seinen Markt weiter zu öffnen. Investoren des Landes sollten sich außerdem mehr in Deutschland engagieren. Bei einem Mittagessen mit dem neuen chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang sprach sich Rösler außerdem gegen Strafzölle der EU gegen chinesische Solarmodule aus. Deutschland habe sich am Vormittag in Brüssel gegen diesen Schritt ausgesprochen, sagte der Vizekanzler. Sanktionen seien nicht nötig. Deshalb habe Deutschland mit Nein gestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.