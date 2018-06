Berlin (dpa) - Das Elektro-Pop-Duo Daft Punk hat mit seinem neuen Album "Random Access Memory" einen Rekord auf der Streaming-Plattform Spotify aufgestellt. Am Veröffentlichungstag am 17. Mai hörten sich Nutzer in Deutschland Stücke des Albums insgesamt knapp 300 000 Mal an, wie Spotify mitteilte.

Das sei deutscher Streaming-Rekord für den Veröffentlichungstag eines Albums. Insgesamt wurde das Album in der ersten Woche mehr als 1,5 Millionen Mal über den Streamingdienst abgespielt.

In 11 von insgesamt 28 Ländern mit Spotfiy-Zugang war "Random Access Memories" das am häufigsten gespielte Album am ersten Veröffentlichungstag, darunter in den USA, Großbritannien, Frankreich und Hongkong. Das Album war von Fans mit Spannung erwartet worden und war die erste Veröffentlichung des französischen Duos seit acht Jahren.

Bei dem Streamingdienst Spotify mit Sitz in Schweden können Nutzer Musik über das Internet anhören.