Murcia/Amsterdam (dpa) - Die niederländische Volleyball-Rekordnationalspielerin Ingrid Visser und ihr Lebensgefährte sind in Spanien einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Leichen der beiden seit zwei Wochen Vermissten wurden in der Gegend von Murcia im Südosten des Landes entdeckt.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Drei Verdächtige - ein 36-jähriger Spanier und zwei 47 und 60 Jahre alte Rumänen - seien festgenommen worden. Die Hintergründe des Verbrechens blieben zunächst unklar.

Die Toten seien in einer Zitronenplantage verscharrt worden, sagte der Präfekt der Region Murcia, Joaquín Bascuñana. Man habe in einem Haus der Gemeinde Molina de Segura unweit der Regionalhauptstadt Murcia Hinweise gefunden, dass das Verbrechen dort verübt worden sei. Die leblosen Körper seien dann vermutlich in ein anderes Haus gebracht und später in einem nahe gelegenen Landgut in Alquerías rund zehn Kilometer westlich von Murcia vergraben worden.

Der Polizeichef verriet, die 35-jährige Visser und ihr Partner Lodewijk Severein (57) seien in erster Linie nach Spanien gereist, weil sie einen Termin in einer Befruchtungsklinik hätten wahrnehmen wollen. Nach ihrer Ankunft am 13. Mai seien sie am 14. Mai zum letzten Mal lebend gesehen worden. Zum Termin mit der befreundeten Ärztin seien sie nicht erschienen. Er sei davon überzeugt, dass man bald neue Beweise finden und den Fall schnell aufklären werde.

Die Leichen der Niederländer wurden den amtlichen Angaben zufolge am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr entdeckt. Die spanische und die niederländische Polizei erklärten am Montag zwar, die Identifizierung sei noch nicht abgeschlossen. Doch nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Zweifel, dass es sich bei den Toten um die beiden Niederländer handele, verlautete aus Ermittlerkreisen.

In spanischen Medien wurde spekuliert, dass eine organisierte Bande für das Verbrechen verantwortlich sein könnte. Die Festgenommenen würden Kreisen des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität zugerechnet, berichtete die Zeitung "El Pais" online. Der Bürgermeister von Alquerías, Francisco Zamora, sagte, einer der Festgenommenen habe den entscheidenden Tipp gegeben.

Nach dem Paar war zwei Wochen lang gesucht worden. Die Befruchtungsärztin und die Angehörigen der Niederländer hatten die Polizei alarmiert und in sozialen Netzwerken Aufrufe zur Hilfe sowie Fotos des Paares veröffentlicht.

Visser war mit 514 Einsätzen Rekordnationalspielerin der Niederlande, ihre Karriere im Nationalteam beendete die Sportlerin im Frühjahr 2012. Die 1,91 Meter große Frau gewann mit dem Nationalteam 1995 die Europameisterschaft und 2007 den Grand Prix. Sie hatte in Spanien von 2009 bis 2011 für den CAV Murcia gespielt.

