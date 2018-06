Los Angeles/Berlin (dpa) - Der US-amerikanische TV-Star Aaron Paul (33) hat am Sonntag (Ortszeit) in Malibu seine Verlobte Lauren Parsekian geheiratet. Das berichten mehrere US-Medien.

Paul spielt in der Emmy-prämierten Serie "Breaking Bad" den Drogendealer Jesse Pinkman. Die Hochzeitsgäste hätten bei der Trauung vor einem Riesenrad Maskeraden getragen, berichtete das "US-Magazine". Der Schauspieler twitterte am Wochenende ein Foto von sich und der Braut: "Nun geht es also los. Mr. and Mrs. Paul."