Heidelberg (SID) - Volleyball-Bundestrainer Giovanni Guidetti setzt beim internationalen Volleyball-Turnier der Frauen in Montreux/Schweiz auf den Nachwuchs. Gleich vier Akteurinnen im Kader können in den Vergleichen mit der Dominikanischen Republik (Mittwoch, 16.30 Uhr), Italien (Donnerstag, 21 Uhr) und Japan (Freitag, 21 Uhr) ihr Debüt im Nationaldress feiern: Melanie Keil, Jennifer Geerties (beide VC Olympia Berlin), Jana-Franziska Poll (Rote Raben Vilsbiburg) und Svenja Engelhardt (Allianz MTV Stuttgart).

Vor der Abreise reduzierte der Italiener seinen Lehrgangskader noch um zwei Spielerinnen: Rebecca Schäperklaus (VC Wiesbaden) und Louisa Lippmann (USC Münster) traten die Reise in die Schweiz nicht an, hätten aufgrund von Verletzungen aber sowieso nicht antreten können. Das Halbfinale findet am Samstag, das Endspiel sowie die Platzierungsspiele am Sonntag statt.

Die Volleyballerinnen haben am Samstag in Heidelberg mit der Vorbereitung auf die Europameisterschaft (6. bis 14. September) in Deutschland und der Schweiz begonnen. Nach dem internationalen Turnier in Montreux stehen die ersten Spiele in der European League an.