Hoffenheim schafft den Klassenverbleib in der Bundesliga

Kaiserslautern (dpa) - 1899 Hoffenheim hat den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol siegte am Montag im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Kaiserslautern 2:1. Bereits das Hinspiel hatten die Hoffenheimer am Freitag mit 3:1 für sich entschieden. David Abraham und Jannik Vestergaard erzielten die Treffer für die Gäste, für Lautern hatte Alexander Baumjohann zwischenzeitlich ausgeglichen. Die TSG hatte sich erst am letzten Spieltag mit einem 2:1 bei Borussia Dortmund in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten gerettet.

Kerber gewinnt deutsches French-Open-Duell gegen Barthel

Paris (dpa) - Angelique Kerber hat bei den French Open den deutschen Erstrunden-Vergleich gegen Mona Barthel gewonnen. Die Weltranglisten-Achte setzte sich am Montag in Paris 7:6, 6:2 durch und kam als dritte Deutsche nach Sabine Lisicki und Dinah Pfizenmaier weiter. Barthel vergab im ersten Durchgang vier Satzbälle gegen Kerber, die zuletzt unter einer Bauchmuskelverletzung litt. Die deutsche Nummer eins hatte im Vorjahr das Viertelfinale erreicht.

Brands trotz starker Leistung gegen Nadal in Paris draußen

Paris (dpa) - Daniel Brands ist trotz einer beherzten Vorstellung bei den French Open an Titelverteidiger Rafael Nadal gescheitert. Der Tennisprofi aus Deggendorf verlor am Montag in der ersten Runde von Paris 6:4, 6:7 (4:7), 4:6, 3:6 gegen den siebenmaligen Gewinner des Turniers.

2. Bundesliga: FC Ingolstadt und Trainer Oral trennen sich

Ingolstadt (dpa) - Tomas Oral ist nicht mehr Trainer des FC Ingolstadt. Acht Tage nach dem Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gaben der Club und der 40-Jährige ihre Trennung zum 30. Juni bekannt. Der Schritt sei "einvernehmlich" erfolgt, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die Ingolstädter hatten die Spielzeit als Tabellen-13. abgeschlossen. Oral war seit dem November 2011 beim FC und rettete den Club im vergangenen Jahr vor dem Abstieg. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht entschieden.

Rafael Benitez neuer Trainer des SSC Neapel

Neapel (dpa) - Der Spanier Rafael Benitez wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel. Das gab Club-Präsident Aurelio De Laurentiis am Montag bekannt. Benitez sei "ein Mann mit großer internationaler Erfahrung. Eine Führungspersönlichkeit", twitterte der Filmproduzent. Der 53-jährige Benitez kommt vom FC Chelsea. Dort hatte er als Interimscoach nach der Entlassung von Roberto di Matteo das Team betreut und es zum Europa-League-Sieg geführt. Er folgt Walter Mazzarri, der nach dem zweiten Platz des SSC Neapel in der Serie A und zu Inter Mailand wechselt.

Frauen-Bundesligist Bad Neuenahr stellt Insolvenzantrag

Bad Neuenahr (dpa) - Frauenfußball-Bundesligist SC 07 Bad Neuenahr hat am Montag einen Insolvenzantrag gestellt. Das gab der Verein auf seiner Internetseite bekannt. Sollte ein Insolvenzverfahren noch vor dem offiziellen Saisonende am 30. Juni eröffnet werden, würde der Tabellensiebte das Startrecht für die kommende Bundesliga-Saison verlieren. In diesem Fall hätte der sportliche Absteiger VfL Sindelfingen den Klassenverbleib nachträglich doch noch geschafft. Sollte ein Insolvenzverfahren erst nach dem 1. Juli eröffnet werden, stünde Bad Neuenahr als erster Absteiger der neuen Saison fest.

Crystal Palace zurück in der Premier League

London (dpa) - Crystal Palace ist nach acht Jahren in die englische Fußball-Premier-League zurückgekehrt. Der Londoner Club besiegte im Playoff-Spiel um den letzten verbliebenen Platz für die Eliteliga den FC Watford mit 1:0 nach Verlängerung. Matchwinner im Londoner Wembley-Stadion war unter den Augen des früheren Watford-Clubpräsidenten Elton John der fast 40-jährige Kevin Phillips, der in der 105. Minute per Foulelfmeter traf.