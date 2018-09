Istanbul (AFP) Das syrische Oppositionsbündnis Nationale Koalition ist in der Frage einer Aufnahme weiterer Mitglieder tief gespalten. Nach viertägigen Beratungen habe sich der wichtigste Dachverband der syrischen Opposition gerade mal auf acht neue Kandidaten einigen können, sagte ein Sprecher, Chaled Saleh, in der Nacht zu Montag in Istanbul. Ursprünglich hatte die Koalition eine Liste mit mehr als 20 neuen Mitgliedern aufstellen wollen. Laut dem Sprecher will das Bündnis sein ursprünglich bis Samstag angesetztes Treffen am Montag fortsetzen. Dabei solle es vor allem um eine gemeinsame Haltung zur geplanten internationalen Syrien-Konferenz gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.