Freeport (dpa) - Ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 3000 Menschen an Bord hat in der Karibik Feuer gefangen. Der Brand sei nach zwei Stunden gelöscht worden, teilte die Reederei Royal Caribbean International mit. Die 2224 Gäste und 796 Crew-Mitglieder seien unverletzt geblieben. Die "Grandeur of the Seas" sei nach dem Vorfall in den Hafen von Freeport auf den Bahamas eingelaufen. Das Luxusschiff war am vergangenen Freitag in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland gestartet und sollte eine Woche lang in der Karibik unterwegs sein.

