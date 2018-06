Hamburg (AFP) Bei Deutschlands größter Supermarktkette Edeka können Kunden künftig auch mit dem Smartphone zahlen. Die Bezahlvariante werde zunächst in über 100 Filialen in Berlin und einer Reihe von Märkten in Hamburg angeboten, teilte Edeka am Dienstag in Hamburg mit. Kunden, die den Dienst nutzen wollten, müssten sich eine entsprechende Mini-Software auf ihre Smartphones laden. Mit dieser App sei es neben dem Bezahlen auch möglich, bei Einkäufen Rabatt-Coupons und Gutscheine einzulösen.

