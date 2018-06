Berlin (AFP) Die Opposition hat kritisiert, dass Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) trotz des Debakels um den Euro Hawk an seinen Plänen zur Anschaffung von Kampfdrohnen festhält. Der Minister sei "unbelehrbar", erklärte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Dienstag in Berlin. "Die SPD wird alles tun, um das Debakel zügig und umfassend aufzuklären", fügte er hinzu.

