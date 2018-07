Amsterdam (AFP) Klappen, die geräuschlos schließen, und Nano-Kapseln für die Krebsbehandlung - die Erfinder dieser Neuerungen sind am Dienstag in Amsterdam mit dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet worden. Unter insgesamt 15 Finalisten wählte die Jury mit Experten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft die Sieger in fünf Kategorien aus. Der Erfinder-Preis wird jedes Jahr vom Europäischen Patentamt (EPO) vergeben.

