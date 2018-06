Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Kristina Schröder lehnt das Konzept der SPD für eine soziale Staffelung des Kindergeldes ab. Die Union werde sich den Plänen der SPD massiv entgegenstellen, sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Auch andere Teile des SPD-Wahlprogramms träfen die Familien in Deutschland bis tief in die Mittelschicht hinein hart. Beispielsweise wolle die SPD die Pauschale für Betreuung, Erziehung und Ausbildung abschaffen. Das bedeute, dass die Eltern von 3,5 Millionen Kindern deutlich weniger Geld in der Haushaltskasse haben, sagte Schröder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.