Miami (SID) - Im Gruppenspiel der WM 2006 waren sie für Deutschland ein besserer Sparringspartner, nun geht Ecuador mit riesigem Selbstbewusstsein ins zweite Länderspiel gegen die Elf. "Diese Mannschaft ist die wohl beste unserer gesamten Geschichte", sagte Mittelfeldspieler Oswaldo Minda vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr MESZ/ARD) auf neutralem Boden in Boca Raton/USA.

Recht gibt ihm die Weltrangliste, in der Ecuador als Zehnter erstmals in den Top 10 steht - acht Plätze vor Frankreich und neun vor Rekordweltmeister Brasilien. Die WM-Quali ist für "La Tri" als Zweiter der Südamerika-Gruppe hinter Argentinien zum Greifen nahe, als Kopf des Teams fungiert in Luis Antonio Valencia ein Stammspieler des englischen Meisters Manchester United.

"Wir durchleben gerade eine spektakuläre Phase, und die müssen wir ausnutzen", meinte Offensivspieler Jefferson Montero (23), der in seinem Land als großes Versprechen für die Zukunft gehandelt wird.

"So eine Phase hat es in der Nationalelf noch nie gegeben. Das sagen alle, die schon länger dabei sind", äußerte Montero: "Wir haben alle eine Menge Spaß zusammen und stehen zusammen wie Brüder. Und das merkt man auch auf dem Platz."

Auch Bundestrainer Joachim Löw lobte Ecuador entsprechend: "Das ist eine spielstarke und sehr robuste Mannschaft. Die werden uns alles abverlangen."

Das Spiel gegen den Weltranglisten-Zweiten Deutschland ist für Ecuador in erster Linie zum Warmspielen gedacht: Am 7. Juni in Peru und am 11. gegen Argentinien stehen zwei weitere wichtige Spiele auf dem Weg zur WM nach Brasilien an. Das Duell gegen die Gauchos in Quito ist seit Wochen ausverkauft, die Euphorie in Ecuador ist riesig. "Wir hoffen, dass wir das zu einem historischen Tag machen können", betonte Montero.