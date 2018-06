Londres (Royaume-Uni) (AFP) Im Gefängnis von Full Sutton im Nordosten Englands sind offenbar zwei Wächter von Häftlingen mit islamistischem Hintergrund angegriffen und verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntag und dauerte vier Stunden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, ohne Details zum Tathergang zu nennen. Nach Informationen der Tageszeitung "The Sun" wurde ein Wächter geschlagen und mit einem Messerstich verletzt, ein zweiter Wächter sei ebenfalls verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.