Beirut (dpa) - Unbekannte haben an einer Straßensperre in der grenznahen libanesischen Ortschaft Arsal drei Soldaten getötet. Nach Angaben lokaler Medien konnten sie nach der Attacke am frühen Morgen nach Syrien entkommen. In dem selben Bezirk waren im vergangenen Februar zwei Soldaten während der Suche nach Terrorverdächtigen in einen Hinterhalt gelockt und getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.