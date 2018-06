Seoul (AFP) Im Streit über den geschlossenen gemeinsamen Industriekomplex Kaesong hat Nordkorea ein Signal der Entspannung an den Süden gesandt. Pjöngjang gestattete am Dienstag südkoreanischen Geschäftsleuten, ihre Fabriken in der Sonderwirtschaftszone zu "besuchen", und garantierte ihnen Schutz. "Der Süden muss sich um ihre Sicherheit nicht sorgen", erklärte das nordkoreanische Wiedervereinigungskomitee (CPRK). Ob sich Seoul darauf einlässt, blieb zunächst offen. Die Regierung bekräftigte lediglich die Forderung nach offiziellen Verhandlungen über Kaesong.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.