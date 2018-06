Paris (dpa) - Philipp Kohlschreiber steht wie Tommy Haas und Tobias Kamke bei den French Open in der zweiten Runde. Der Augsburger bezwang den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely mit 7:6, 1:6, 7:5, 6:2. Nächster Gegner des an Nummer 16 gesetzten Kohlschreiber ist der Taiwanese Lu Yen-Hsun. Sieben der zehn deutschen Herren sind in Runde eins ausgeschieden. Bei den Damen sind bisher Angelique Kerber, Sabine Lisicki und Dinah Pfizenmaier weiter. Als letzte der sieben deutschen Damen greift morgen Annika Beck in das Turnier ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.