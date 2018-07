Washington (dpa) - Ein Güterzug ist im US-Bundesstaat Maryland entgleist und die Ladung explodiert. Das berichtete die Regionalzeitung "The Baltimore Sun". Die Feuerwehr habe die nähere Umgebung des Unfallortes evakuiert, hieß es weiter. Zunächst war unklar, was der Zug geladen hatte. Der TV-Sender NBC zeigte Bilder mehrerer entgleister Waggons. Mindestens einer stand in Flammen, über dem Unfallort stand eine hohe, dunkle Rauchsäule.

