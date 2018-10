Buenos Aires (AFP) Der verstorbene frühere argentinische Militärmachthaber Jorge Videla ist in aller Stille beigesetzt worden - und das bereits am vergangenen Donnerstag. Wie auf einer dem argentinischen Justizministerium unterstehenden Informationswebsite am Dienstag zu lesen war, wurde Videla "am 23. Mai auf dem Friedhof Memorial in Pilar" bestattet. Die Ortschaft liegt rund 45 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires. Videla war am 17. Mai zweieinhalb Jahre nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft in seiner Gefängniszelle eines natürlichen Todes gestorben.

