Köln (SID) - Die deutschen Basketballerinnen müssen in der ersten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2015 auf Lisa Koop verzichten. Die 27-Jährige vom Zweitligisten Grüner Stern Keltern hatte sich im Länderspiel gegen den Qualifikationsgegner Israel (72:67) am Montag einen Mittelhandbruch zugezogen.

Am 7. Juni bestreitet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) erneut gegen Israel ihr erstes Qualifikationsspiel für die EM in Ungarn und Rumänien. Die weiteren Gegner sind Portugal (8. Juni) und Mazedonien (9. Juni). Am Samstag (19.00 Uhr) testet die Mannschaft von Bundestrainerin Alexandra Maerz in Wolfenbüttel gegen Finnland.