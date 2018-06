Brüssel (AFP) - (AFP) Die belgische Polizei hat durch Zufall vier Kilo reines Opium gefunden. Die Beamten der Bahnpolizei waren am Dienstag eigentlich auf einem Kontrollgang gegen den Diebstahl von Metallkabeln, als sie im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek an den Gleisen auf ein "verdächtiges Paket" stießen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dieses habe Strümpfe und Aluminiumpapier enthalten - und vier kleinere Päckchen mit reinem Opium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.