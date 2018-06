Frankfurt/Main (dpa) – Nach zwei gewinnträchtigen Handelstagen hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch deutlich verloren. Experten zufolge belasteten Bedenken über ein Ende der lockeren Geldpolitik der Notenbanken.

Seit Monaten profitieren die Börsen davon, dass es angesichts niedriger Zinsen an rentablen Anlagealternativen mangelt. Dazu kamen Ängste über ein Wiederaufflammen der Eurokrise und negativ interpretierte Konjunkturnachrichten. Der Dax büßte 1,70 Prozent auf 8336,58 Punkte ein, nachdem er im bisherigen Wochenverlauf seine Korrektur aus der Vorwoche nahezu wettgemacht hatte.

Der MDax, der am Vortag ein Rekordhoch markiert hatte, gab um 1,34 Prozent auf 14 111,58 Punkte nach. Der TecDax sackte um 1,32 Prozent auf 966,38 Punkte ab.

Neben Gewinnmitnahmen hat laut Marktstratege Gregor Kuhn vom Broker IG vor allem eine nach unten revidierte Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für China Verkaufsdruck erzeugt. Zudem hätten neue Sorgen um die US-Geldpolitik die Stimmung getrübt. "Die zuletzt positiven Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten indizieren eine fortschreitende Erholung der US-Wirtschaft. Was normalerweise als Stütze dienen sollte, wirkt sich nun als Belastungsfaktor aus, da die Federal Reserve ihren Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes eben gerade mit besagter, nachhaltiger Konjunkturerholung verknüpft hat", sagte Kuhn.

Unter den Einzelwerten waren Aktien des Düngemittelherstellers K+S mit einem Plus von 0,59 Prozent Spitzenreiter im Dax, während die Papiere der Deutschen Telekom mit minus 3,80 Prozent am unteren Ende des Auswahlindex rangierten. Uneinheitlich entwickelten sich die Autotitel, nachdem der europäische Branchenverband Acea über erstmals seit anderthalb Jahren wieder steigende EU-Zulassungszahlen für Nutzfahrzeuge mitgeteilt hatte. BMW-Anteilsscheine legten um 0,15 Prozent zu. Für Volkswagen-Vorzüge ging es um lediglich 0,39 Prozent bergab. Daimler-Titel sanken um 2,02 Prozent, nachdem die Stuttgarter eine Rückrufaktion für ihre neue A-Klasse bekanntgegeben hatten.

Die Aktien von Pfeiffer Vacuum zeigten sich vom 18-prozentigen Kursabsturz tags zuvor gut erholt und gewannen nominal 3,43 Prozent. Im Kurs ist allerdings ein Abschlag von 3,45 Euro je Aktie für die Dividende berücksichtigt, die am Mittwoch zur Auszahlung kam. Der dividendenbereinigte Tagesgewinn beläuft sich damit auf 7,73 Prozent.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,74 Prozent auf 2786,54 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozone am Dienstag auf den höchsten Stand seit Juli 2011 gestiegen war. Auch die Börsen in Paris und London verzeichneten deutliche Kursrückgänge. Der New Yorker Dow-Jones-Index lag zum europäischen Börsenschluss rund 0,77 Prozent tiefer.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,16 Prozent am Vortag auf 1,21 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,21 Prozent 134,24 Punkte. Der Bund Future sank um 0,14 Prozent auf 143,39 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2952 (Dienstag: 1,2938) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7721 (0,7729) Euro.