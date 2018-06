Santiago de Chile (AFP) Bei Protesten chilenischer Studenten ist es am Dienstag in der Hauptstadt Santiago de Chile zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Der von der Studentenvereinigung Confech organisierte Protestzug war von der Polizei genehmigt gewesen, jedoch nicht auf der Hauptverkehrsstraße la Alameda, die zum Präsidentensitz führt. Nach Angaben der Polizei demonstrierten 600 Menschen für ein besseres Bildungssystem, in Medienberichten war von 2000 Demonstranten die Rede.

