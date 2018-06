Peking (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für China erneut gesenkt. Angesichts des weltweit schwachen und ungewissen Wirtschaftsklimas erwarte der IWF einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund 7,75 Prozent anstelle der zuvor prognostizierten acht Prozent, sagte der stellvertretende IWF-Chef David Lipton am Mittwoch in Peking. Im kommenden Jahr werde es in etwa auf das gleiche hinauslaufen. Erst im April hatte der IWF die Prognose für China von 8,2 auf acht Prozent herabgesetzt.

