Peking (AFP) - (AFP) Beim Sturz eines Neugeborenen in ein Abflussrohr in China hat es sich nach Angaben der Polizei um einen Unfall gehandelt. Die Mutter werde nicht strafrechtlich verfolgt, teilte eine Polizeibeamte am Mittwoch mit. "Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen Unfall handelte." Weitere Angaben machte die Polizistin nicht.

