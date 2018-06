Wiesbaden (Deutschland) (AFP) Die Bundespolizei und das hessische Landeskriminalamt haben vor Explosionen an Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gewarnt. Unbekannte Täter hätten in den vergangenen Monaten mehrfach Automaten abgedichtet, indem sie alle Spalten, Schlitze und Öffnungen mit Klebestreifen verschlossen hätten, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Anschließend seien die Geräte mit Gas gefüllt und zur Explosion gebracht worden.

