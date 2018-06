Den Haag (AFP) - (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck reist am Donnerstag nach Den Haag, um dort den Internationalen Strafgerichtshof (IStGh) zu besuchen (10.00 Uhr). Anschließend ist er beim UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien und beim Internationalen Gerichtshof zu Gast, die ihren Sitz ebenfalls in der niederländischen Stadt haben. Für Gauck, der auch mit deutschen Richtern zusammentreffen wird, ist es nach vorherigen Terminen in Genf und Straßburg schon die dritte Reise zu Institutionen, die sich dem internationalen Menschenrechtsschutz verschrieben haben.

