Berlin (AFP) Die Grünen haben in dem Streit mit der CSU um die angebliche Unterstützung für Pädophilen-Gruppen in den 80er Jahren einen Erfolg errungen. Das Landgericht untersagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt nach Grünen-Angaben vom Mittwoch die Behauptung, ihr Parlamentsgeschäftsführer Volker Beck sei seinerzeit "Vorsitzender der Pädophilen-AG bei den Grünen" gewesen. Eine entsprechende Einstweilige Verfügung habe das Landgericht am Dienstag erlassen, teilte die Grünen-Fraktion mit (Az. 27 O 314/13).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.