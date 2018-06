Brüssel (AFP) - (AFP) Die EU-Kommission hat die Bundesregierung eindringlich zur Beendigung des Ehegattensplittings aufgerufen. Bislang sei nichts unternommen worden, um die "signifikanten Fehlanreize für Zweitverdiener abzuschaffen", heißt es in den am Mittwoch vorgelegten länderspezifischen Empfehlungen der Brüsseler Behörde. Schon im Vorjahr hatte die Kommission auf eine Reform gepocht, war jedoch in Berlin auf taube Ohren gestoßen.

