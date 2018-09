Luxemburg (AFP) - (AFP) Halter von Schafen und Ziegen müssen ihre Tiere wohl auch weiterhin mit einer elektronisch lesbaren Kennzeichnung versehen. Entsprechende EU-weite Vorgaben belasten die Halter nicht unverhältnismäßig und sind daher rechtmäßig, meinte am Mittwoch der einflussreiche Rechtsgutachter Nils Wahl beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Er schlug daher vor, die Rügen eines Schafzüchters in Baden-Württemberg zurückzuweisen. Der EuGH ist daran nicht gebunden, folgt den sogenannten Schlussanträgen aber in den allermeisten Fällen. (Az: C-101/12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.