Berlin (AFP) Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Debatte um deren DDR-Vergangenheit in Schutz genommen. Sie verstehe die "Aufregung" nicht, sagte die Bundestagsvizepräsidentin der "Thüringer Allgemeinen" vom Mittwoch. Merkel habe "nie behauptet, dass sie sich in der Opposition befand" und auch nie verschwiegen, dass sie in der Jugendorganisation FDJ oder im Lager für Zivilverteidigung war. "Das waren ja die meisten in der DDR."

