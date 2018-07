Hamburg (AFP) - (AFP) Die Umweltorganisation Robin Wood hat klargestellt, in keiner Verbindung zu Drohbriefen an den schwedischen Möbelriesen Ikea in Frankreich zu stehen. Robin Wood habe "nichts mit dieser Aktion zu tun", sagte Pressesprecherin Ute Bertrand am Mittwoch in Hamburg. Die Organisation habe aus den Medien von den Briefen erfahren und kenne deren Inhalt nicht. Auch die in Frankreich ansässige Organisation "Robin des Bois" habe mit der Aktion nichts zu tun. Robin Wood sei "eine gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt".

