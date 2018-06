Hamburg (SID) - Der dänische Verteidiger Daniel Nielsen von den Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist am Mittwoch in Heidelberg erfolgreich an der Schulter operiert worden. Der rund 45-minütige Eingriff, den Schulterspezialist Dr. Sven Lichtenberg arthroskopisch durchführte, verlief ohne Komplikationen. Nielsen hatte sich im WM-Spiel der Dänen gegen Norwegen Anfang Mai einen Labrumabriss zugezogen.

Bis zum Wochenende wird der 32-Jährige in der Klinik bleiben, bevor er nach Hamburg zurückkehrt. Am Montag steht für Nielsen noch eine weitere Untersuchung an, bevor er mit der Reha beginnt. Bis der dänische Nationalspieler wieder voll ins Training einsteigen kann, wird es nach Einschätzung der Ärzte etwa drei Monate dauern. Nielsen hat bei den Freezers noch einen Vertrag bis 2014.