Sofia (SID) - Wegen Manipulationsverdachts hat der bulgarische Fußball-Verband BFU das Innenministerium um die Untersuchung von sieben Punktspielen im Saisonendspurt gebeten. Das bestätigte BFU-Vizepräsident Atanas Furnadchijew einheimischen Medien.

Seinen Angaben zufolge gehört auch das Sofia-Derby zwischen den Erzrivalen Lokomotive und ZSKA, in dem die Gastgeber durch einen 2:1-Erfolg gegen den Rekordmeister ihren ersten Erstliga-Abstieg nach 61 Jahren verhinderten, zu den verdächtigen Begegnungen. Furnadchijew deutete die Verwicklung weiterer Abstiegskandidaten in irreguläre Vorgänge an: "In vielen Spielen, in denen es für Mannschaften um den Klassenerhalt ging, gab es kein Fair Play, es ist eine Schande."

Der Verband knüpft hohe Erwartungen an die Untersuchungen des Ministeriums. "Ich hoffe, dass die Ermittlungen auch Ergebnisse bringen, nachdem verschiedene Hinweise und Untersuchungen im Sande verlaufen sind", sagte Furnadchijew.

Bulgariens Fußball kämpft seit mehreren Jahren mit Korruptionsverdächtigungen. Die Europäische Kommission warf den Behörden auch schon Untätigkeit bei der Eindämmung von Spielmanipulationen vor.