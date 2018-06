Duisburg (SID) - Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat sich im Rahmen ihres Trainingslagers in einem Testspiel in Duisburg 3:3 (2:0) von Lettland getrennt. Für die Türken, bei denen die Bundesliga-Profis Nuri Sahin (Borussia Dortmund), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Mehmet Ekici (Werder Bremen) im Kader standen, trafen vor 7200 Zuschauern der frühere Kaiserslauterer Olcay Sahan (8.), Selcuk Inan (23.) und Veysel Sari (59.). Edgars Gauracs (53.) und Valerijs Sabala (68./84.) sicherten den Letten einen Achtungserfolg.

Die türkische Nationalmannschaft bereitet sich acht Tage lang im westfälischen Marienfeld auf die kommenden Aufgaben in der WM-Qualifikation vor. Am Freitag bestreitet die Türkei gegen Slowenien in Bielefeld (19.00 Uhr, Schüco-Arena) gegen Serbien ein weiteres Testspiel.

Entgegen der Befürchtungen lief die Partie im Stadion und im Umfeld ohne Ausschreitungen ab. "Es waren keine nennenswerten Zwischenfälle zu verzeichnen", sagte ein Polizeisprecher dem SID.