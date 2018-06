Hoenderloo (SID) - Rafael van der Vaart ist wegen Achillessehnenproblemen aus dem Trainingslager der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Die beiden Länderspiele am 7. Juni in Jakarta gegen Indonesien und am 11. Juni in Peking gegen China finden somit ohne den Kapitän des Bundesligisten Hamburger SV statt. Bondscoach Louis van Gaal will keinen Spieler nachnominieren, sondern mit den verbleibenden 20 Profis nach Asien reisen.