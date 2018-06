Kathmandu (dpa) - Nachfahren der Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay haben das "diamantene Jubiläum" des Gipfel-Triumphs in Nepal gefeiert. Vor 60 Jahren hatten der Sherpa Tenzing und der Bienenzüchter Hillary aus Neuseeland den höchsten Berg der Erde bezwungen. Wie die beiden Erstbezwinger vor sechs Jahrzehnten wurden ihre Verwandten in einer Pferdekutsche durch die Hauptstadt Kathmandu gefahren. In der Kutsche saßen auch Rekordhalter, wie Reinhold Messner, der zusammen mit Peter Habeler den Mount Everest als Erster ohne Sauerstoffgerät bestieg.

