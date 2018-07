London (AFP) - (AFP) Wegen ihres Umgangs mit Gefangenen auf ihrem größten Stützpunkt in Afghanistan sehen sich die britischen Streitkräfte mit dem Vorwurf von Menschenrechtsverstößen konfrontiert: Etwa 85 Afghanen, die den Aufständischen zugerechnet würden, seien in einem provisorischen Gefangenenlager auf dem Stützpunkt Camp Bastion inhaftiert, berichtete der britische Sender BBC am Mittwoch unter Berufung auf entsprechende Dokumente. Die Umstände dieser Inhaftierungen in der südlichen Unruheprovinz Helmand "könnten sich als illegal erweisen", hieß es in dem Bericht.

