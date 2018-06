London (AFP) Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen britischen Soldaten in London hat die Polizei mit der Befragung eines der beiden Hauptverdächtigen begonnen. Der 22-jährige Michael Adebowale sei am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen und umgehend in Polizeigewahrsam genommen worden, teilte Scotland Yard mit. Die Beamten haben danach 24 Stunden Zeit, um ihn zu verhören, danach müssen sie eine Verlängerung des Gewahrsams beantragen. Nach insgesamt 96 Stunden müssen sie Adebowale entweder freilassen oder formelle Ermittlungen gegen ihn einleiten.

