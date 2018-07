Hamburg (SID) - Nach dem brutalen Kopfstoß von HSV-Handballer Torsten Jansen gegen den Berliner Ivan Nincevic hat Welthandballer Filip Jicha gegen Simulanten gewettert und Verständnis für Jansen aufgebracht. "Natürlich ist es nicht richtig, was er getan hat, und er muss bestraft werden. Aber ich kann mir vorstellen, was passiert ist", sagte der Tscheche der Sport Bild, "Nincevic ist nicht gerade der Spieler, der sehr beliebt ist durch seine Provokationen und häufigen Simulationen im Spiel. Seine Verletzung ist zum Glück nicht so schwer wie zunächst befürchtet."

Tätlichkeiten hätten, so Jicha, im Sport "nichts zu suchen. In meinen Augen aber auch nicht die Simulationen. Das ist ein großes Problem in der Bundesliga." Es gebe zu viele Schauspieler, sagte Filip Jicha, und die würden nicht einmal dafür bestraft. "Ich wäre dafür, für Simulieren erst eine Verwarnung und dann eine Zwei-Minuten-Strafe zu verhängen. Umgekehrt pfeifen die Schiedsrichter viel zu kleinlich. Jeder kleinste Körperkontakt wird unterbunden. Dabei gehört Härte zum Handball dazu."