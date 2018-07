San Pedro Sula (AFP) Zwei der berüchtigten kriminellen Banden in Honduras, Mara Salvatrucha und Mara 18, haben sich für ihre Verbrechen entschuldigt und wollen einen Burgfrieden mit der Regierung aushandeln. In einem Gefängnis der Stadt San Pedro Sula wandten sich die Chefs der rivalisierenden Organisationen am Dienstag (Ortszeit) an die Öffentlichkeit: "Wir wollen Frieden mit Gott, Frieden mit der Gesellschaft, Frieden mit der Regierung", sagte ein Mitglied von Mara Salvatrucha, das sich als Marcos ausgab.

