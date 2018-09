Köln (dpa) - Die Pläne der Lufthansa zur Verlegung ihrer Regionaltochter CityLine von Köln nach München werden konkreter. "Der Prüfungsprozess ist in einen Planungsprozess übergegangen", sagte die Münchner Lufthansa-Sprecherin Bettina Rittberger der dpa. Zuvor hatte die "Kölnische Rundschau" unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtet, CityLine gehe den Umzug jetzt an.

Nach München sollen 340 Verwaltungsstellen gehen. Am Flughafen Köln/Bonn soll aber der Technikstandort mit 125 Mitarbeitern erhalten bleiben.

