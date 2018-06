Kathmandu (AFP) - (AFP) Ein nepalesischer Rentner, der bis vergangene Woche der älteste Gipfelstürmer des Mount Everest war, gibt im Rennen um den Altersrekord am Mount Everest auf. Ein Helfer des 81-jährigen Min Bahadur Sherchan kündigte am Mittwoch an, dieser habe aus organisatorischen Gründen seinen geplanten Aufstieg zum höchsten Gipfel der Erde abgeblasen. Sherchan hatte den neuen Rekordhalter, den 80-jährigen Japaner Yuichiro Miura, herausfordern wollen, mit dem er sich seit Jahren ein Rennen um den Altersrekord liefert.

