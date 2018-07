Moskau (dpa) - Nach knapp sechsstündigem Flug haben drei Raumfahrer die Internationale Raumstation ISS erreicht. Eine russische Sojus-Kapsel mit dem Italiener Luca Parmitano, dem Russen Fjodor Jurtschichin und der US-Amerikanerin Karen Nyberg an Bord koppelte am frühen Morgen an der ISS an. Die Raumfahrer waren wenige Stunden zuvor vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Es war der zweite "Expressflug" einer bemannten Sojus - bis vor kurzem dauerte die Reise fast zwei Tage.

