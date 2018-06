St. Petersburg (SID) - Schwimmer und Turner als große Profiteure: Die beiden Weltverbände erhalten ab 2016 deutlich höhere Anteile aus den Olympia-Erlösen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Das IOC erfreute seine 28 internationalen Fachverbände am Mittwoch in St. Petersburg mit der Nachricht über die Rekordausschüttung von 519,6 Millionen Dollar (ca. 400 Millionen Euro) von den Spielen 2012 in London.

Nach Olympia 2016 in Rio de Janeiro werden die Sportarten in fünf Gruppen eingeteilt statt wie bisher in vier und entsprechend bezuschusst. Nach dem neuen Verteilungsschlüssel rücken der Schwimm-Weltverband FINA und der Turn-Weltverband FIG in die erste Kategorie zu den Leichtathleten auf, so dass sich der Anteil der bisher allein in der Topgruppe vertretenen IAAF künftig verringert.

Eine Kategorie nach oben rutschen auch die Sportarten Badminton, Bogenschießen, Boxen, Gewichtheben, Judo, Schießen und Tischtennis. Dagegen wurden Reiten, Handball, Hockey und der Moderne Fünfkampf um eine Stufe zurückversetzt.

IOC-Präsident Jacques Rogge war glücklich über eine deutliche Steigerung der Ausschüttung an die Fachverbände. "Das sind 75,6 Prozent mehr gegenüber Peking 2008", erklärte der Belgier bei der IOC-Exekutivsitzung. Die Vereinigung der olympischen Sommersportverbände ASOIF hatte nach den Sommerspielen in China 296 Millionen Dollar an ihre Mitgliedsverbände ausgeschüttet.