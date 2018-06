Montreux (Schweiz) (SID) - (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage ins internationale Turnier in Montreux/Schweiz gestartet. Zum Auftakt musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti der Dominikanischen Republik mit 1:3 (15:25, 25:21, 20:25, 16:25) geschlagen geben. Am Donnerstag geht es gegen Guidettis Heimatland Italien, am Freitag (beide 21.00 Uhr) wartet im letzten Gruppenspiel Japan.

"Ich bin mit unserem Spiel wirklich zufrieden. Nach nur fünf Tagen gemeinsamem Training und bei diesem Gegner, der in dieser Formation Fünfter bei den Olympischen Spielen geworden ist, war die Leistung über weite Strecken gut", sagte Guidetti.

Der 40-jährige Italiener setzt beim Achterturnier, das zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft (6. bis 14. September) in Deutschland dient, auf den Nachwuchs. Mit Melanie Keil, Jennifer Geerties (beide VC Olympia Berlin), Jana-Franziska Poll (Rote Raben Vilsbiburg) und Svenja Engelhardt (Allianz MTV Stuttgart) gaben am Mittwoch vier Spielerinnen ihr Debüt im Nationaldress.

Jeweils die beiden bestplatzierten Teams der Gruppen A und B erreichen das Halbfinale am Samstag.